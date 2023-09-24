В Иране встретятся министры туризма стран-членов ОЭС

В первой половине октября текущего года в иранском Ардебиле пройдет встреча министров туризма Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как передает Day.Az, об этом сообщил губернатор провинции Ардебиль Сейид Хамид Амили.

Он отметил, что на встрече будут обсуждаться расширение связей государств-членов в сфере туризма, взаимные инвестиции в этой сфере, содействие взаимным визитам представителей государств-членов и другие вопросы.

Следует отметить, что ОЭС была создана Турцией, Ираном и Пакистаном в Стамбуле в 1985 году с целью расширения экономических и торговых отношений.

После распада СССР, в ноябре 1992 года к организации присоединились еще 7 стран - Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Таким образом, общее число членов ОЭС достигло 10.

ОЭС имеет 8 технических комитетов, работающих по вопросам сельского хозяйства, промышленного сотрудничества, транспорта и связи, инфраструктуры и общественных работ, науки, образования и культуры, энергетики, нераспространения наркотиков. Совет Министров ОЭС также собирается не реже одного раза в год.

Организация получила статус наблюдателя в ООН в 1993 году и в Организации исламского сотрудничества в 1994 году.

Штаб-квартира ОЭС находится в Тегеране. Отметим, что посол Азербайджана в Иране также является постоянным представителем нашей страны в ОЭС.