В МИД Казахстана рассказали о членстве страны в ОДКБ

Распространяемая информация о намерениях Казахстана выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не соответствует действительности, заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Информация распространяется, что якобы Казахстан и Армения ведут переговоры (о выходе из ОДКБ - ИФ). Это, скорее всего, не соответствует действительности. Буквально несколько дней назад министры иностранных дел стран-членов ОДКБ провели совещание и там были обсуждены дальнейшие пути развития организации", - сказал Смадияров на пресс-конференции в МИД в Астане в понедельник.

Ранее ряд местных СМИ со ссылкой на некие источники сообщил, что Казахстан и Армения ведут консультации по линии правительства и спецслужб о выходе из ОДКБ.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Ранее мы писали о том, что премьеры Казахстана и Кыргызстана обсудили двухсторонее сотрудничество.