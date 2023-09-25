Морской торговый порт Актау получил международный статус

Актауский морской торговый порт получил международный статус, передает Day.Az .

Постановление об этом приняло правительство Казахстана.

"Придать Актаускому морскому торговому порту статус морского порта международного значения. Министерствам транспорта, национальной экономики, финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания", - говорится в документе.

Отметим, что Актауский морской порт уже имел международный статус, но в 2018 году его лишился. Это было сделано для того, чтобы снять ограничение на приватизацию порта.