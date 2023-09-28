Армения подошла вплотную к ратификации Римского статута
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Профильная комиссия парламента Армении дала положительное заключение о проекте ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, соответствующий вопрос внесен в повестку заседания парламента.