https://news.day.az/world/1601988.html Армения подошла вплотную к ратификации Римского статута
Армения подошла вплотную к ратификации Римского статута
Профильная комиссия парламента Армении дала положительное заключение о проекте ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС).
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, соответствующий вопрос внесен в повестку заседания парламента.
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