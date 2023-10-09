Первая в Европе страна сделала шаг к отказу от ископаемого топлива ради климата

Ирландия отказалась от планов по строительству терминала для приема сжиженного природного газа (СПГ). Это решение может стать первым шагом к отказу от ископаемого топлива в Европе, передает Bloomberg со ссылкой на экспертов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Американская корпорация New Fortress Energy, ведущая разработку СПГ, намеревалась построить в Ирландии плавучий терминал, который бы снабжал электростанцию мощностью 600 мегаватт. Однако ирландский суд посчитал, что возведение терминала СПГ и газовой электростанции в устье реки Шеннон противоречит стратегии государства по сокращению выбросов парникового газа на семь процентов каждый месяц до конца десятилетия.

Ирландия, вероятно, стала первой страной, отвергнувшей планы по расширению производства СПГ по климатическим соображениям, а не из-за протестов экоактивистов, утверждает ведущий научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн. Согласно ирландской стратегии развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), планируется усиление мощностей береговой ветроэнергетики до шести гигаватт к 2025 году. На конец августа они составляют 4,59 гигаватта. Правительство республики намерено вывести долю ВИЭ на показатели в 80 процентов всех топливно-энергетических ресурсов Ирландии. На текущий момент она составляет 37 процентов. Газ власти планируют использовать в будущем в качестве резервного источника энергии.

В то же время страна пытается уменьшить растущую зависимость от энергорынка Великобритании. В изоляции от прочих европейских энергетических рынков Ирландия получает газ из Соединенного Королевства через два подводных газопровода и из собственного месторождения Корриб - единственного национального источника природного газа.

Создание плавучего хранилища СПГ и регазификационной установки помогли бы отодвинуть возможный энергетический кризис в стране. Кроме того, опасения ирландской энергетики вызывает рост цен на сырье из-за ситуации в Украине. Еще в 2021 году системные операторы предупреждали правительство о вероятной нехватке энергии в зимние периоды ближайшие пять лет.