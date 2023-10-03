https://news.day.az/world/1603350.html Масштабная забастовка медиков в Великобритании - ВИДЕО
Масштабная забастовка медиков в Великобритании - ВИДЕО
В Великобритании врачи-консультанты и врачи-интерны начали трехдневную забастовку с требованием повысить зарплаты на фоне высокой инфляции. Организатором акции выступила Британская медицинская ассоциация (British Medical Association, BMA), передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Врачи-интерны требуют поднять им зарплату на 35%, врачи-консультанты - на 12%. В дни забастовок в больницах будут оказывать ограниченный объем услуг, в первую очередь - неотложную помощь.
Как сообщают местные СМИ, с декабря прошлого года, когда врачи приступили к забастовкам, в стране отменили более 2 млн приемов пациентов.
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