Экоактивистам в Португалии приходится непросто

Из порядка десяти попыток перекрыть дорогу в Лиссабоне с начала октября, перекрытие не удерживается и пяти минут. Не помогают ни клей, ни конусы.

В соцсетях сообщают, что среди климатических активистов есть как избитые, так и госпитализированные.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.