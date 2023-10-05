https://news.day.az/world/1603558.html Экоактивистам в Португалии приходится непросто - ВИДЕО
Экоактивистам в Португалии приходится непросто - ВИДЕО
Из порядка десяти попыток перекрыть дорогу в Лиссабоне с начала октября, перекрытие не удерживается и пяти минут. Не помогают ни клей, ни конусы.
В соцсетях сообщают, что среди климатических активистов есть как избитые, так и госпитализированные.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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