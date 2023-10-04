Индия опасается энергетического кризиса

Мир может ждать кризис, подобный ипотечному краху в Соединенных Штатах в 2008 году, который привел к общемировой рецессии. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра нефти и природного газа Индии Хардипа Сингха Пури.

По словам Пури, сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ привело к резкому росту цен на энергоносители. По подсчетам министра, с августа 2022 года объем добываемой нефти сократился примерно на 5% от общемировых запасов. Это привело к повышению стоимости сырой нефти на 34% всего за три месяца. Пури подчеркнул, что ОПЕК+ пошла на сокращение добычи несмотря на растущий спрос на энергоресурсы.

Глава индийского ведомства напомнил, что цена на нефть марки Brent подскочила с $72 за баррель в июне до $97 за баррель в сентябре 2022 года. По его словам, это создало серьезную нагрузку на экономику большинства стран - импортеров нефти.

Пури призвал ОПЕК признать серьезность текущей ситуации и проявить прагматизм, чтобы не допустить роста цен на нефть выше платежеспособности потребителей. Он напомнил, что в 2008 году резкий рост цен на нефть до $134 за баррель привел к глобальному экономическому кризису.