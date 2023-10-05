Европа - это регион мира, экономическое положение которого вызывают наибольшее беспокойство из-за продолжающейся инфляции и резкого роста цен на энергоносители, она на грани рецессии, говорится в опубликованном докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) о торговле и развитии за 2023 год, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"В этом прогнозе самые мрачные тучи нависают над Европой, где резкий рост цен на энергоносители на протяжении большей части 2022 года и начала 2023 года, а также устойчивая инфляция цен на продовольствие и снижение покупательной способности домашних хозяйств оказывают понижательное давление на потребление", - сказано в документе.

Организация отмечает, что некоторые правительства "частично компенсировали" рост цен на энергоносители, но теперь сокращают свои бюджетные расходы, чтобы компенсировать давление дефицита.

"Хотя в 2023 году в еврозоне по-прежнему ожидается незначительный положительный рост, она находится на острие ножа. Во втором квартале 2023 года еврозона едва избежала рецессии, в немалой степени благодаря неожиданному росту инвестиций, который был, скорее, статистическим артефактом, чем восстановлением производственных мощностей", - считают в ЮНКТАД.

Эксперты ООН отмечают, что решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) повысить процентные ставки к концу сентября "уже бросает тень" на перспективы на четвертый квартал, "увеличивая риск погружения еврозоны в рецессию".

В отчете ВТО о мировой торговле за 2023 год говорилось, что экономические санкции, введенные в отношении России из-заа Украины, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира, и что фрагментация мировой торговли наносит ущерб борьбе с глобальным потеплением.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в РФ не раз заявляли, что страна успешно справляется с санкциями, экономика показывает рост.