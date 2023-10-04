В Польше обвинили Германию и ЕС во вмешательстве в избирательную кампанию

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Евросоюз и, в частности, Германию во вмешательстве в парламентские выборы и в сотрудничестве с оппозицией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация с Евросоюзом сейчас очень напряженная, поскольку они мыслят политически, сотрудничают с оппозицией и создают проблемы правительству", - заявил Мулярчик газете The Financial Times. По его словам, ЕС находится под властью Германии, поскольку она является "ведущим европейским государством и обладает властью в Еврокомиссии".

Как утверждает Мулярчик, Германия могла заключить с Украиной секретную договоренность о том, что, если польское правительство сменится, Киев сможет получить возможность ускоренного вступления в Евросоюз, пишет газета. Заместитель министра иностранных дел полагает, что ФРГ опасается усиления польско-украинского сотрудничества.

Эти обвинения прозвучали во время избирательной кампании накануне парламентских выборов в Польше. Как отмечает издание, центральной темой предвыборной кампании правящей партии "Право и справедливость" стала Германия и ее предполагаемый агент, лидер польского оппозиционного политического объединения "Гражданская коалиция" Дональд Туск. Причиной послужило его утверждение на пост президента Евросовета в 2017 году, несмотря на возражения Варшавы.

По данным The Financial Times, Мулярчик не предоставил доказательств предполагаемого сотрудничества Германии и ЕС с Туском, а германские официальные лица называют заявления о вмешательстве "смехотворными".

Очередные парламентские выборы пройдут в Польше 15 октября. "Право и справедливость" лидирует в опросах общественного мнения. На втором месте "Гражданская коалиция". С 2007 по 2014 г. Туск занимал пост премьер-министра Польши, в 2014-2019 гг. был председателем Европейского совета.