Румыния ввела ограничения на импорт зерновых из Украины

Только румынские фермеры и переработчики смогут импортировать в Румынию зерновые из Украины и Молдовы, к тому же делать это будет возможно только на основе лицензии. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и сельского развития Румынии Флорин Барбу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Как и обещали, мы защищаем румынское производство и труд румынских фермеров. Нормативный акт готов и будет одобрен правительством Румынии", - объяснил Барбу это решение в Facebook.

Проект правительственного постановления размещен на сайте Минсельхоза. Он предусматривает, что импорт агропродукции из Украины и Молдовы разрешается исключительно румынским предпринимателям, работающим в таких секторах, как производство масел и жиров, производство мукомольных продуктов, препаратов для кормления сельскохозяйственных животных и животноводства. Они смогут ввозить пшеницу, кукурузу, рапс или дикий рапс, в том числе дробленый, и семена подсолнечника, в том числе дробленые.

Введение этих мер по упорядочению импорта агропродукции из Украины и Молдовы вызвано тем, что в контексте военных действий в Украине "Румыния облегчила импорт и транзит на уровне ЕС 65% агропродукции украинского происхождения", указывается в проекте. В сочетании с рядом других факторов это привело к ситуации, в которой примерно 45% румынских фермеров не могут погасить долги, подлежащие оплате в сентябре или октябре 2023 года.