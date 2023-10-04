В Вашингтоне оценили вероятность конфликта между США и Китаем

Специалисты по вопросам национальной безопасности из верхних эшелонов власти США считают, что вероятность возникновения вооруженного конфликта с КНР превышает 50%. Об этом сообщил представитель американо-китайской комиссии в сфере экономики и безопасности при Конгрессе США Джейкоб Хелберг.

"Представители сферы национальной безопасности в Вашингтоне на самом деле считают, что вероятность возникновения горячего конфликта с Китаем, возможно, в ближайшие пять лет превышает 50%", - сказал он в интервью газете The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам Хелберга, на фоне растущей угрозы конфликта американские компании должны подготовиться, частично путем создания более устойчивых глобальных цепочек поставок в сфере технологий. По его мнению, технологические гиганты должны шире смотреть на геополитическую ситуацию и не только диверсифицировать поставки, но и укреплять кибербезопасность. "Компании будут ощущать последствия от ухудшения климата во взаимоотношениях США и Китая", - пояснил он.

Хелберг также считает, что наибольшему риску подвержены те сферы бизнеса, которые полагаются на Китай, а также фонды, вложившие миллиарды долларов в неликвидные китайские активы. Он призвал американские компании внимательнее подходить к выбору поставщиков, чтобы повысить устойчивость к возникающим угрозам.

Соединенные Штаты в октябре прошлого года ввели ограничения на экспорт полупроводников в КНР, пытаясь помешать Пекину в разработке новейших технологий. Американская сторона также опасается, что в системе внешнеторгового контроля могут появиться лазейки, если Япония и Нидерланды, чьи предприятия занимают ведущие позиции в мире по производству соответствующего оборудования, продолжат осуществлять поставки Китаю. По этой причине Вашингтон обратился к Токио и Амстердаму с просьбой присоединиться к подобным антикитайским мерам.

В КНР заявили, что выступают категорически против злоупотребления мерами сдерживания экспорта современного оборудования для полупроводников. Китайская сторона напомнила, что в последние несколько лет США злоупотребляют экспортными ограничениями, чтобы обеспечить свою глобальную гегемонию.