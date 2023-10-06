Три европейские страны создают рабочую группу для борьбы с нелегальной миграцией

Германия, Польша и Чехия создают совместную рабочую группу для борьбы с нелегальной миграцией и "преступностью, связанной с контрабандой", заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер, сообщает Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она заявила, что Берлин, Прага и Варшава договорились о совместном патрулировании полицейских отрядов в трех странах, чтобы ограничить незаконное пересечение границ.

"Вместе мы хотим покончить с жестоким бизнесом контрабандистов, которые извлекают максимальную выгоду из тяжелого положения людей и переправляют их через границы опасным для жизни способом", - уточнила министер внутренних дел ФРГ.

Совместную рабочую группу помимо Нэнси Фезер будут координировать глава МВД Чехии Вит Ракушан и министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, отмечает Politico.