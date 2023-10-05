Госдолг США обновил исторический максимум

Таким образом, по состоянию на 1 октября - первый день нового финансового года, сумма госдолга США выросла с $33,167 трлн до $33,442 трлн. Тем временем государственный долг России по состоянию на 1 сентября 2023 года составлял 25,6 трлн рублей ($267,3 млрд) и в долларовом выражении сократился с начала года на $57,1 млрд, а в рублёвом, напротив, увеличился на 2,8 трлн.