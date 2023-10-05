Госдолг США обновил исторический максимум
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Государственный долг Соединённых Штатов Америки всего за один день увеличился на $275 млрд, превысив ранее зафиксированный исторический максимум и весь суверенный долг Российской Федерации на 3%, передает Day.Az со ссылкой на dp.ru.
 
Таким образом, по состоянию на 1 октября - первый день нового финансового года, сумма госдолга США выросла с $33,167 трлн до $33,442 трлн. Тем временем государственный долг России по состоянию на 1 сентября 2023 года составлял 25,6 трлн рублей ($267,3 млрд) и в долларовом выражении сократился с начала года на $57,1 млрд, а в рублёвом, напротив, увеличился на 2,8 трлн.
 
Основной рост госдолга США связан с увеличением обязательств американского правительства перед своими ведомствами.
 
Между тем долг Белого дома перед физическими лицами, бизнесом и остальным миром увеличился на $9 млрд.