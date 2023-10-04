ОПЕК+ сохраняет курс на ограничение предложения нефти

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в ходе онлайн-заседания подтвердил приверженность условиям сделки по сокращению добычи до конца 2024 года, достигнутым на встрече 4 июня. Об этом говорится в итоговом коммюнике, размещенном на сайте ОПЕК, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В документе также отмечается, что мониторинговый комитет выразил полное признание и поддержку Саудовской Аравии за усилия по добровольному сокращению добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) до конца 2023 года. Кроме того, комитет выразил признательность России за решение о сокращении экспорта нефти на 300 тыс. б/с до конца 2023 года.

Следующая встреча министерского мониторинга назначена на 26 ноября.

Страны ОПЕК+ на встрече министерского мониторинга изучили данные по добыче нефти членами альянса за июль и август, отметив полное соблюдение сделки всеми ее участниками.

На последней общей министерской встрече страны ОПЕК+ договорились о параметрах добычи до конца 2024 года. Сокращение производства с 2024 года от уровня квот, согласованных в октябре 2022 года, по подсчетам ТАСС, составит 1,272 млн баррелей в сутки. Кроме того, несколько стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, будут до конца 2024 года добровольно сокращать добычу в общем объеме на 1,66 млн б/с.

За несколько часов до заседания мониторингового комитета Россия и Саудовская Аравия заявили о продолжении реализации дополнительных мер для балансировки рынка. Так, Саудовская Аравия до конца года будет продолжать добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. А Россия продолжит снижение поставок нефти на 300 тыс. б/с.