Наводнение в Индии

По меньшей мере 14 человек погибли, 120 пропали без вести в штате Сикким на северо-востоке Индии после наводнения.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Hindustan Times.

Ранее сообщалось о 43 пропавших без вести, в том числе 23 военнослужащих. По данным издания, один военный найден живым, поиски остальных продолжаются. Порядка 500 человек размещены во временных убежищах.

Наводнение было вызвано проливными дождями в районе ледникового озера Лхонак, расположенного в Гималаях на северо-востоке Сиккима. Ситуацию усугубил сброс воды с расположенной на реке Тиста ГЭС. При этом индийские ученые предполагают, что проливные дожди могли спровоцировать прорыв вод из ледникового озера.

Как ранее сообщало Восточное командование армии Индии, потоки воды, смешанной со льдом, в реке Тиста снесли, в частности, армейские расположения вдоль речной долины, в результате чего пропали без вести более 20 военнослужащих, была потеряна часть техники.