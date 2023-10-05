Более 75 тысяч медработников объявили трехдневную забастовку в США - ВИДЕО
Более 75 тысяч медработников объявили трехдневную забастовку в США.
Забастовка станет "крупнейшей забастовкой работников здравоохранения в истории США", говорится в заявлении Коалиции профсоюзов Kaiser Permanente, головной группы, представляющей местные профсоюзы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Коалиция пригрозила начать новую длительную забастовку в ноябре, "если Kaiser продолжит совершать несправедливые трудовые действия".
Согласно недавним заявлениям коалиции, профсоюз, среди прочего, требует повышения заработной платы по всем направлениям, а также защиты от субподряда и аутсорсинга рабочей силы.
Kaiser Permanente обслуживает почти 13 миллионов пациентов и управляет 39 больницами и более чем 600 медицинскими кабинетами в восьми штатах и округе Колумбия.
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