Коррупционный сенатор Менендес "прикрыл" свою жену от срока за убийство

Газета New York Times опубликовала сенсационный материал, в котором подробно рассказывается о том, как скандальный сенатор Роберт Менендес, известный армянский лоббист в США, обвиняемый в коррупции, несколько лет назад защитил свою жену-армянку Надин Арсланян от обвинения в убийстве, передает Day.Az.

В декабре 2018 года Арсланян смертельно сбила жителя Нью-Джерси на своем "Мерседесе". После недолгого полицейского расследования было установлено, что Арсланян не виновна в несчастном случае. Следовательно, она была освобождена без каких-либо юридических разберательств.

Почти пять лет спустя это разоблачение добавляет поразительный оттенок к скандалу, который уже потряс американскую политику, и вызывает новые опасения относительно причастности сенатора к инциденту.

"По данным прокуратуры, Арсланян срочно потребовался автомобиль после "несчастного случая" в декабре 2018 года. Предположительно, Менендес был готов вмешаться в не связанное с этим уголовное дело от имени бизнесмена из Нью-Джерси в обмен на Mercedes с откидным верхом стоимостью 60 тысяч долларов. Подозрения, связанные с этим инцидентом, были очевидны в то время. Беседа со свидетелем на месте происшествия показала, что офицеры, по-видимому, узнали мисс Менендес и относились к ней с большим почтением. Полицейские записи запечатлели мужчину, который представился отставным полицейским из соседнего отдела, заявив, что он прибыл на место происшествия в качестве "одолжения" другу, жена которого знала мисс Менендес", - говорится в статье.

Примечательно, что в полицейских отчетах указывается, что мисс Менендес не проходила проверку на наличие наркотических средств или алкоголя в крови, и ей разрешили покинуть место происшествия незадолго до кончины потерпевшего в близлежащей больнице. Три дня спустя следователи были направлены в местные бары для сбора дополнительной информации о местонахождении погибшего в часы, предшествовавшие его смерти.

Как подчеркивает газета, один из свидетелей происшествия утверждал в своих показаниях, что слышал, как Надин Арсланян повторно и громко заявляла перед полицейскими, "что она собирается позвонить очень важному человеку". "Я помню, как один из полицейских удивленно спросил другого: мы действительно должны позволить ей уехать? Её даже не задерживать?" - вспоминает свидетель.

Автор материала напоминает, что именно Арсланян познакомила своего будущего мужа со своим другом египетского происхождения, от которого позже Менендес получал взятки, что и положило начало коррупционной схеме, которую сейчас расследуют федеральные прокуроры США.