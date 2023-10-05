В ЕС заявили об отсутствии планов поддержки транзита украинского зерна через Литву
Вопрос финансовой поддержки транзита украинского зерна через Клайпедский государственный морской порт для вывоза на экспорт на повестке дня Евросоюза не стоит. Об этом в эфире радиостанции Žinių radijas заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды и океанов от Литвы Виргиниюс Синкявичюс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Финансовая помощь программе перевозки украинского зерна Евросоюзом не предусматривается", - сказал он.
Еврокомиссар согласился с тем, что зерно является специфическим грузом. "Для перевозки необходимы специальные вагоны. Никуда не исчезла проблема железнодорожной колеи с разной шириной на маршруте движения. Много логистических вызовов", - признал он.
Украина, Польша и Литва договорились перенести ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль по транзиту украинского зерна с границы с Польшей в Клайпедский порт Литвы.
Его дирекция ранее сообщала, что госпредприятие способно перегружать 10 млн тонн украинского зерна в год.
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