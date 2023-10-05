Громкий коррупционный скандал в Армении

Бывший начальник главного управления госохраны полиции Армении В.М. обвиняется в присвоении государственных средств и отмывании денег в особо крупных размерах.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Армении.

По материалам дела, В.М. в 2015 году поручил главе управления госохраны Армавира Х.А. присвоить госсредства и ежемесячно передавать ему тысячу долларов.

Генпрокуратура также сообщает, что В.М., занимая разные должности в 1992-2018 гг., заработал около 821 128 рублей и 39 млн драмов, однако за тот же период приобрел недвижимость и другое имущество, оформил вклады, осуществил переводы на суммы, которые существенно превышали его законные доходы.

По материалам дела, он незаконным путем присвоил 1,4 млрд драмов ($3,5 млн).

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