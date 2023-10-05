США расширяют сотрудничество в области разведки с Азией для борьбы с Китаем

Администрация президента США Джо Байдена расширяет сотрудничество в области разведки с рядом стран Азии для противостояния Китаю. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, администрация президента США развивает несколько отдельных, но пересекающихся партнерских отношений в Азии, в том числе соглашение об обмене разведданными с группировкой QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности, объединяет Австралию, Индию, Японию и США). Также в эту сеть входят трехстороннее партнерство между США, Японией и Южной Кореей, а также партнерство США, Японии и Филиппины, пишет агентство. Американские чиновники также заявляют, что планируется усиление двустороннего обмена информацией с Японией, Индией и Вьетнамом для "повышения устойчивости к китайским операциям в интернете", утверждает Bloomberg.

Как отмечает агентство, эти партнерские отношения в области разведки частично направлены на снижение растущей мощи разведывательного аппарата Китая, который в недавнем отчете парламента Великобритании назван крупнейшим в мире. Усилия американской администрации - это часть более широкой программы по углублению связей в регионе на фоне растущей тревоги по поводу угрозы со стороны Пекина, подчеркивает Bloomberg.

Как утверждают американские чиновники, растущая напористость Китая в регионе в сочетании со сменой руководства в некоторых государств в последнее время повысила готовность таких стран, как Южная Корея и Филиппины, к сотрудничеству, сообщает агентство.

Представитель Белого дома заявил, что сотрудничество США в регионе включает обмен информацией, но отказался комментировать конкретные взаимоотношения, сообщает агентство. МИД Индии отказался от комментариев, а правительства Республики Корея, Японии, Австралии, Филиппин и Вьетнама не ответили на запрос Bloomberg.