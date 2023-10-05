Бывшие американцы потребовали вернуть им отданные за выход из гражданства США деньги

Бывшие граждане США подали в суд на американские власти с требованием вернуть им деньги, заплаченные ими за выход из гражданства страны. Об этом сообщает NBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечает телеканал, для некоторых бывших американцев цена отказа от гражданства США длительное время была высокой, сейчас многие из них хотят свои деньги обратно. Эти люди подали коллективный иск 4 октября, рассчитывая вернуть потраченные средства.

Экс-граждане США выразили недовольство тем, что в настоящее время для того, чтобы отказаться от американского гражданства, требуется заплатить $2350, однако 2 октября власти страны объявили, что скоро сократят размер этой суммы до $450.