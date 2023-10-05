https://news.day.az/world/1603922.html Турецкие дроны нанесли удар по террористам
Турецкие дроны нанесли удар по террористам
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) турецких ВВС нанесли удары по позициям курдских террористов "Силы демократической Сирии" (СДС) на северо-западе провинции Хасеке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как передал телеканал Al Mayadeen, одна из атак была предпринята на штаб СДС, который находится поблизости от военной базы США в поселке Истираха-эль-Вазир. Другой целью стал лагерь курдов в Мшейрфе, расположенный на шоссе Хасеке - Телль-Тамер. По информации телеканала, курдские бойцы понесли потери.
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