Турецкие дроны нанесли удар по террористам

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) турецких ВВС нанесли удары по позициям курдских террористов "Силы демократической Сирии" (СДС) на северо-западе провинции Хасеке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как передал телеканал Al Mayadeen, одна из атак была предпринята на штаб СДС, который находится поблизости от военной базы США в поселке Истираха-эль-Вазир. Другой целью стал лагерь курдов в Мшейрфе, расположенный на шоссе Хасеке - Телль-Тамер. По информации телеканала, курдские бойцы понесли потери.