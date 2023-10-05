Рахмон и Путин провели переговоры

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, стороны обсудили сотрудничество двух государств.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба таджикского лидера.

"Главы государств высказались о нынешнем состоянии и перспективах межгосударственных отношений двух стран в рамках стратегического партнерства. Стороны подчеркнули готовность принять дальнейшие меры по поступательному развитию конструктивных отношений сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении.

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