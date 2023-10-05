Нетаньяху обвинил Иран в терроризме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возложил на Иран ответственность за волну атак на израильтян на Западном берегу реки Иордан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы возлагаем на Иран прямую ответственность за волну терроризма в Иудее и Самарии [израильское обозначение Западного берега реки Иордан], за поощрение и финансирование операций с целью убийства граждан Израиля. Правительство Израиля будет решительно бороться с терроризмом и защищать граждан Израиля", - распространила канцелярия Нетаньяху его высказывания.

Премьер также пожелал скорейшего выздоровления пятерым сотрудникам израильской пограничной полиции, которые были ранены во время ночной контртеррористической операции в лагере палестинских беженцев Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

Ранее мы писали о том, что Иран обещает "играть по правилам" в случае снятия санкций.