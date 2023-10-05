В Казахстане проходит масштабная операция против преступных группировок

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана проводят масштабные задержания организованных преступных групп одновременно в нескольких областях республики.

Как передает Day.Az, об этом сообщили казахские СМИ.

Задержания проводятся Комитетом национальной безопасности совместно с министерством внутренних дел при координации Генпрокуратуры.

По данным агентства, задерживаемые преступные группы осуществляли противоправную деятельность в Жамбылской, Туркестанской и Жетысуской областях, которые граничат с Кыргызстаном, Китаем и Узбекистаном.

Согласно сведениям Казинформ, в настоящий момент уже задержано более 30 участников преступных групп. Специальная операция правоохранительных органов продолжается.