Польша впервые развернула систему ПРО над Варшавой

Вооруженные силы Польши впервые в истории развернули систему противоракетной обороны над Варшавой. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, выступление которого транслировало Польское телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Впервые в истории Варшава получает противоракетную оборону", - сказал он, напомнив, что ранее над польской столицей была только противовоздушная оборона.

Как подчеркнул Блащак, безопасность неба над Варшавой будет обеспечивать американская система Patriot. "Боевые дежурства начинаются с завтрашнего дня", - добавил он.

В 2018 году Польша подписала с США контракт на приобретение американской системы Patriot для создающейся национальной системы ПРО Wisla. Две фазы этой программы предусматривают приобретение Польшей 16 пусковых установок, 208 ракет, 4 радиолокационных станций с радарами. Также было подписано соглашение о закупке 138 пусковых установок и более 1 тыс. ракет для системы ПРО/ПВО ближнего действия Narew. Основная задача этой системы - прикрытие войск и объектов в районе боевых действий и авиабаз, а также дополнение огневой системы зенитных и противоракетных комплексов средней дальности Wisla на малых высотах.