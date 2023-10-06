Польша значительно увеличила численность армии

Польша увеличила численность своей армии почти вдвое за последние восемь лет, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"У нас уже более 186 тысяч солдат с оружием в руках, - написал в микроблоге министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. - Мы последовательно создаем сильнейшую сухопутную армию в Европе".

В марте представитель польского правительства Петр Мюллер заявлял, что численность польских вооруженных сил в 2015 году составляла 95 тысяч солдат.

Ранее мы писали о том, что Польша получила британские "тайфуны".