https://news.day.az/world/1603958.html Польша значительно увеличила численность армии
Польша значительно увеличила численность армии
Польша увеличила численность своей армии почти вдвое за последние восемь лет, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"У нас уже более 186 тысяч солдат с оружием в руках, - написал в микроблоге министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. - Мы последовательно создаем сильнейшую сухопутную армию в Европе".
В марте представитель польского правительства Петр Мюллер заявлял, что численность польских вооруженных сил в 2015 году составляла 95 тысяч солдат.
Ранее мы писали о том, что Польша получила британские "тайфуны".
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