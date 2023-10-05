https://news.day.az/world/1603962.html Обвал шахты в Анкаре - есть пострадавшие
Обвал шахты в Анкаре - есть пострадавшие
Пятнадцать рабочих пострадали в результате обрушения на угольной шахте в Анкаре.
Как передает Day.Az, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на местные власти.
"Пятнадцать шахтеров получили легкие травмы из-за давления воздуха, вызванного обвалом грунта на участке угольной шахты "К" в квартале Хыркатепе", - говорится в заявлении.
Уточняется, что трое работников находятся под наблюдением врачей в больнице.
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