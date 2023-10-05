Обвал шахты в Анкаре

Пятнадцать рабочих пострадали в результате обрушения на угольной шахте в Анкаре.

Как передает Day.Az, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на местные власти.

"Пятнадцать шахтеров получили легкие травмы из-за давления воздуха, вызванного обвалом грунта на участке угольной шахты "К" в квартале Хыркатепе", - говорится в заявлении.

Уточняется, что трое работников находятся под наблюдением врачей в больнице.