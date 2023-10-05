Испания засомневалась в перспективе расширения ЕС

Расширение Евросоюза до 35 государств-членов предполагает большое количество внутренних вызовов для сообщества. Об этом заявил исполняющий обязанности главы правительства Испании Педро Санчес по прибытии на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Гранаде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Королевство до конца года является председателем в Совете ЕС. "Завтра у нас будет неформальный [саммит] Европейского совета, и там мы будем обсуждать очень конкретный вопрос, и это то, что называется новой европейской стратегией, - отметил Санчес. - Мы собираемся начать в Гранаде эти большие дебаты, которые должны привести нас к серьезной реформе ЕС, чтобы в ближайшие годы мы могли расшириться, чтобы мы смогли перейти от ЕС из 27 [членов] к ЕС из 35 [стран], и это потребует многих вызовов с внутренней точки зрения".

По словам и.о. премьера, позиция Мадрида заключается в том, что он всегда открыт для расширения сообщества.