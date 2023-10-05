Президенты Таджикистана и Казахстана обсудили экономическое сотрудничество
Президенты Таджикистана и Казахстана Эмомали Рахмон и Касым-Жомарт Токаев обсудили реализацию торгово-экономических договоренностей.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба главы Казахстана.
"Лидеры обсудили региональную повестку дня, а также ход реализации договоренностей по вопросам трансграничного водопользования и торгово-экономического взаимодействия", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Токаев также поздравил Рахмона с днем рождения, пожелав ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности". Он отметил личный вклад таджикского лидера в укрепление стратегического партнерства между двумя странами.
Ранее мы писали о том, что Рахмон и Путин провели переговоры.
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