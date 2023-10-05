Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе за 2023 год. Им стал норвежский драматург Юн Фоссе. Об этом в ходе онлайн-трансляции объявили представители Нобелевской ассамблеи Каролинского института, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно заявлению Нобелевского комитета, писатель стал лауреатом за "новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое". Отмечается, что работы писателя охватывают разные жанры.

Литературная карьера 64-летнего Фоссе началась в 1983 году с публикации романа "Красное, черное", в 1994-м вышла его первая пьеса под названием "И мы никогда не расстанемся".