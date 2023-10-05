Расширение ЕС создаст ряд внутренних проблем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Al Jazeera, об этом премьер-министр Испании Педро Санчес сказал журналистам перед началом 3-го саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

"Переход из ЕС с 27 странами-членами в ЕС, в котором будет 35 стран, создаст множество внутренних трудностей. Мы откроем эту широкую дискуссию в Гранаде, которая будет способствовать глубоким реформам в ЕС", - сказал Санчес.