Эрдоган предлагает парламенту продлить полномочия ВС в Сирии и Ираке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал на утверждение в парламент мандат о продлении на два года полномочий ВС проводить операции в Сирии и Ираке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал TRT.

Текущие полномочия армии вести деятельность на территории этих двух государств истекают 29 октября. Президент запросил парламент продлить их с 30 октября на два года.

В документе отмечается, что продление мандата необходимо для "принятия необходимых мер в рамках международного права против сепаратистских движений, террористических и всех видов угроз безопасности национальной безопасности Турции", а также "предотвращения нападений на Турцию со стороны всех террористических организаций, действующих в Ираке и Сирии". Эти меры включают и проведение трансграничных операций.