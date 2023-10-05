В Иране полиция нравов подвергла насилию зрительниц на стадионе

Одновременно с проводимым в Иране азиатским футбольным турниром Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что одним из главных условий принятия заявки ИРИ на его проведение является допуск женщин на стадионы.

Сообщает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran.

На состоявшемся недавно футбольном матче полиция нравов воспрепятствовала входу женщин на стадион, спровоцировав тем самым конфликт.

Сотрудники службы безопасности завили, что с ФИФА была достигнута договоренность о пропуске на стадион лишь 200 избранных зрительниц.