Орбан обвинил ЕС в создании «оруэлловского мира»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил лидеров Евросоюза в том, что они создают в Европе такое же тоталитарное и уродливое общество, какое изображено в романе-антиутопии "1984" писателя Джорджа Оруэлла, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Брюссель создает оруэлловский мир на наших глазах. Они хотят контролировать средства массовой информации с помощью закона о свободе СМИ. Мы боролись против коммунизма не для того, чтобы оказаться в 1984 году", - написал Орбан на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Премьер-министр Венгрии принимает сейчас участие в саммите Европейского политического сообщества в испанском городе Гранада, а в пятницу будет присутствовать там на неформальной встрече лидеров ЕС.