Власти Нигера обвинили Францию в поддержание терроризма

Министр внутренних дел правительства военной хунты в Нигере заявил, что Франция не намерена выводить войска из страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, министр внутренних дел правительства военной хунты в Нигере Мохамед Томба сказал: "Франция поддерживает терроризм в Нигере и не позволяет нам использовать наши ресурсы".

Военная хунта в Нигере на прошлой неделе объявила, что вывод французских войск из страны по графику должен осуществляться в соответствии с достигнутой договоренностью. Президент Франции Эммануэль Макрон, свою очередь, ранее заявил, что французские войска покинут территорию Нигера до конца текущего года.

Напомним, что 26 июля 2023 года группа военных, служащих в президентской гвардии Нигера, отстранили президента страны М. Базума от власти, обвинив его в коррупции, содействии с Западом и безразличии к бедности. В результате переворота к власти в Нигере пришла военная хунта.