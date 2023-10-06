ВВС Турции уничтожили объекты террористов на севере Сирии

ВВС Турции провели антитеррористическую операцию в районах Тель-Рифат, Джизира и Дерик, расположенных на севере Сирии.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

В министерстве сообщили, что уничтожено 30 объектов, в которых находилось большое количество террористов, в том числе убежища, нефтяная скважина и склад.