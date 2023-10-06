Трамп готов стать временным спикером палаты представителей

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности на некоторое время стать спикером Палаты представителей Конгресса США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Fox News.

"Они [республиканцы] спросили меня, мог бы я рассмотреть вариант занять место спикера [Палаты представителей], пока они не найдут долгосрочную кандидатуру... Я сделаю это, если это будет необходимо, если они не смогут принять решение", - сказал он.