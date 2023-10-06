Готовится встреча Байдена и Си Цзиньпина

Администрация президента США Джо Байдена готовится к встрече между американским лидером и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС, который должен состояться в ноябре в Калифорнии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на газету Washington Post, Белый дом активно подготавливает планы для этой встречи.

Согласно источникам издания, шансы на проведение встречи оцениваются высоко, а Вашингтон видит ее как возможность укрепить отношения с Пекином в условиях растущей напряженности. Неназванный американский чиновник подтвердил, что процесс подготовки уже начался. Если встреча состоится, это станет первым личным контактом между Байденом и Си с момента их переговоров на полях саммита "Большой двадцатки" на Бали в ноябре 2022 года.