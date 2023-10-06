Массовая эвакуация в аэропорту в Новой Зеландии

В аэропорту новозеландского города Квинстаун на юго-западе Южного острова страны объявили эвакуациу после обнаружения предмета, похожего на взрывное устройство.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в полицейском управлении Новой Зеландии.

В заявлении ведомства отмечается, что сотрудники полиции прибыли в аэропорт после сообщения о нахождении предмета, "по всей видимости, являющегося взрывным устройством". "Терминал аэропорта был эвакуирован. Над проверкой и обезвреживанием взрывоопасного предмета работает саперное подразделение новозеландского Минобороны", - указано в сообщении полиции.

В авиакомпании Air New Zealand, выполняющей внутренние рейсы в аэропорт Квинстауна, указано, что из-за происшествия четыре рейса были отменены, еще один вернулся в Крайстчерч.