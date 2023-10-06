На Сахалин обрушился сильнейший тайфун

В результате обрушившейся на юг Сахалина непогоды тысячи жителей остались без света, затоплены улицы и несколько домов. После ночного ливня, продолжающегося еще и утром 6 октября, уровень скопившейся воды достиг рекордной отметки.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные масс-медиа, видео с места событий показывают, как внедорожники буквально тонут в огромной луже. Также дела обстоят и в Южно-Сахалинске. По улицам населенных пунктов разбросаны обломки деревьев, доски и другой мусор.