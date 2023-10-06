Мексика отклонила план США по строительству новой стены на границе после переговоров с американскими официальными лицами, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы верим в мосты, а не в стены", - цитирует издание министра иностранных дел Мексики Алисию Барсену.

Как отмечает агентство, еще до встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и министром внутренней безопасности США Алехандро Майоркасом президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал планы по строительству стен "шагом назад".

Желание США построить новый участок границы вызван ростом потока нелегальных мигрантов в страну. В частности, федеральное правительство заявляло, что планирует возведение пограничной стены в округе Старр штата Техас.