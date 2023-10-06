Евросоюз теряет первенство в вопросах верховенства права

Евросоюз (ЕС), чтобы стать лучше, должен провести реформы и принять новые страны в состав сообщества.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом написал журнал Foreign Policy.

"ЕС не может функционировать в прежнем виде. Он теряет позиции в вопросах верховенства права, торговли, экологического перехода и борьбы с изменением климата. Он не в состоянии двигаться вперед, когда любая страна ЕС может заблокировать обсуждаемое решение", - отметил исследователь из Немецкого общества внешней политики Зоран Нечев. Если Евросоюз не проведет соответствующие реформы и не примет страны-кандидаты в состав сообщества, полагает эксперт, ЕС, который ранее ассоциировался с "открытостью, порядком, основанном на правилах, и глобальным сотрудничеством", "столкнется с болезненным упадком".

"Мы находимся в той фазе, когда необходимо переосмыслить и заново изобрести ЕС, и разговоры о его расширении - это своеобразный эвфемизм реформам", - полагает представитель Европейского совета по международным отношениям Вессела Чернева. По ее мнению, одним из возможных шагов на пути расширения Евросоюза может стать постепенное присоединение стран-кандидатов к ряду европейских инициатив, таким как образовательная программа Erasmus, в то время как другие вопросы сотрудничества будут обсуждаться дальше. Такой подход может быть применим к Западным Балканам, полагает Чернева, поскольку страны-кандидаты из этого региона смогут "увидеть некоторые преимущества сближения с ЕС".