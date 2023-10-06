Волна арестов в Турции

Силы безопасности Турции задержали в пятницу 75 человек по подозрению в связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

"В рамках операции "Герои" в 11 провинциях задержаны 75 человек по подозрению в связях с террористической организацией", - написал министр в соцсети X (ранее Twitter).

Задержания в основном проведены в юго-восточных районах Турции.

Операция "Герои" была начата после совершенного 1 октября теракта у штаб-квартиры МВД Турции в Анкаре. К настоящему времени с 1 октября задержаны почти 1 тыс. человек по подозрению в связях с РПК.

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