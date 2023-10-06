Еврокомиссия готова к вводу дополнительных антироссийских санкций

Введенные Евросоюзом санкции в отношении России работают, но объединение готово принять новые.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Даниэль Ферри в интервью RTVI.

"Я могу сказать, что ЕС готов принять новые санкции, как только это потребуется. <...> На самом деле ЕС чрезвычайно быстро утвердил эти 11 пакетов санкций. Всякий раз, когда мы узнаем о лазейках, то немедленно перекрываем эти лазейки. ЕС готов принять больше санкций. И ЕС может это сделать, причем сделать очень-очень быстро", - сказал он.

Как отметил представитель ЕК, с начала спецоперации РФ на Украине Евросоюз ввел санкции против более чем 1 800 юридических и физических лиц из России. По словам Ферри, рестрикции, "несомненно, оказывают свое влияние".

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