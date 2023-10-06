https://news.day.az/world/1604228.html Экс-министр обороны Армении ополчился против Пашиняна
Экс-министр обороны Армении ополчился против Пашиняна
Пашинян немедленно позвонил послу Армении в РФ, чтобы узнать, кто стоит за Аршаком Карапетяном, бывшим главой Минобороны, объявившим о создании нового движения.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили армянские СМИ.
"Появление бывшего министра обороны на политической арене стало неожиданностью для властей", - пишет газета.
Издание отмечает, что Аршакян представил Пашиняна военно-политической элите РФ в негативном свете и убедил россиян в том, что глава правительства и его команда являются "соросовцами", как они и предполагали.
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