Экс-министр обороны Армении ополчился против Пашиняна

Пашинян немедленно позвонил послу Армении в РФ, чтобы узнать, кто стоит за Аршаком Карапетяном, бывшим главой Минобороны, объявившим о создании нового движения.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили армянские СМИ.

"Появление бывшего министра обороны на политической арене стало неожиданностью для властей", - пишет газета.

Издание отмечает, что Аршакян представил Пашиняна военно-политической элите РФ в негативном свете и убедил россиян в том, что глава правительства и его команда являются "соросовцами", как они и предполагали.