Нобелевская премия мира присуждена правозащитнице из Южного Азербайджана

Нобелевская премия мира 2023 года присуждена иранской правозащитнице и вице-президенту правозащитного центра "Защитники прав человека" - Наргиз Мохаммади.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, в момент объявления этого решения Норвежского нобелевского комитета лауреат находится в заключении.

Премию ей присудили "за ее усилия в борьбе против угнетения женщин в Иране и в продвижении прав и свобод человека для всех".

Норвежский нобелевский комитет также решил посвятить премию 2023 года сотням тысяч иранцев, которые на протяжении прошедшего года протестовали в Иране против дискриминации женщин под лозунгом "Женщина - Жизнь - Свобода".

В 2023 году размер премии составляет 11 млн шведских крон (немногим меньше $1 млн).

Выдвигать номинантов на премию мира 2023 года можно было до конца февраля. Норвежский Нобелевский комитет сообщил, что получил предложения о 351 кандидате, среди которых было 92 организации и 259 частных лиц. За всю историю премии больше номинантов было только в 2016 году - 376.

С 1901 года было присуждено 103 премии мира. Женщины становились лауреатами пока 18 раз. Дважды премию делили по три лауреата. Единственный человек, который отказался от премии мира - это вьетнамский политик и дипломат Ле Дык Тхо, который получил ее 1973 году вместе с госсекретарем США Генри Киссинджером за усилия в урегулировании вьетнамского конфликта.

Среди лауреатов - 27 различных организаций.