Молдова завершает формирование запасов газа на весь отопительный сезон

Молдова находится на завершающей стадии процесса формирования необходимых для отопительного сезона запасов газа в хранилищах Румынии и Украины. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил член совета директоров импортирующей топливо госкомпании "Энергоком" Александр Слусарь.

"Энергоком" находится на завершающей стадии закупки объемов газа, которых хватит на потребление с ноября 2023 года по март 2024 года", - написал Слусарь в Facebook.

По его словам, тендеры проводятся практически ежедневно. "Закупочные цены аналогичны летним и почти в два раза ниже, чем предложение "Газпрома" на последний квартал 2023 года", - уточнил представитель компании.

Молдова переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, которые спровоцировали акции протеста в стране. Кроме того, с октября прошлого года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации прошлой зимой правобережная Молдова полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направлялся в Приднестровье.