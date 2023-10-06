Продлен срок нахождения турецкой армии в Ливане

Срок присутствия турецкой армии в Ливане продлен еще на год.

Как сообщает Day.Az, решение, подписанное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, было представлено Великому национальному собранию Турции.

Ранее мы писали о том, что Турция рассматривает расширение военного присутствия в Сирии и Ираке.