https://news.day.az/world/1604254.html Продлен срок нахождения турецкой армии в Ливане
Продлен срок нахождения турецкой армии в Ливане
Срок присутствия турецкой армии в Ливане продлен еще на год.
Как сообщает Day.Az, решение, подписанное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, было представлено Великому национальному собранию Турции.
Ранее мы писали о том, что Турция рассматривает расширение военного присутствия в Сирии и Ираке.
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